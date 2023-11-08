名人站劫案｜消息：24歲巴籍接應車司機被捕　曾藏身洪水橋村屋

尖沙咀廣東道「名人站」兩月前（9月11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，劫匪共掠走20隻總值370萬元的名錶。警方迅速破案及起回全部贓物，並先後拘捕4名非華裔青少年，之後在（9月20日）在紅磡區再拘捕一名24歲巴籍男主腦。



消息指，另一名涉案的24歲涉案巴籍男子在案發後曾匿藏於元朗洪水橋一間位置隱蔽的村屋內，警員經長時間埋伏，最終於今日（11月8日）待他露面之際上前將其拘捕 ，據了解，該名被捕男子為賊匪接應車司機。案件至今累計6人被捕，而早前被捕的5人當中，有4人已被落案起訴。



▼警方9月13日押10歲男疑犯到尖沙咀名人站重組案情▼



9月13日，警方押解10歲男疑犯進行案情重組。（左朗星攝）

案中兩名分別報稱19歲和10歲的疑犯，合共暫控一項「行劫」罪，已於9月14日提堂，分別還押懲教看管及屯門兒童及青少年院。另一名14歲非華裔男童及一名24歲非華裔男子，亦各被控一項「行劫」罪，已分別於9月15日及9月20日提堂。至於一名17歲因涉嫌「誤導警務人員」被捕的非華裔少年，被獲准保釋候查。

▼9月11日尖沙咀名人站劫案現場▼



案發於9月11日下午約3時48分，警方接獲多人報案，指尖沙咀廣東道16號「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去。事件中，一名女職員擦傷手指。被劫走的名錶包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的一隻手錶價值逾百萬元。警方在案發後約一個半小時拘捕首名疑犯，起回全部被劫手錶，其後再陸續拘捕其他疑犯。探員另於案發後一日（9月12日）在宏光道一個露天停車場尋獲涉事銀色七人車，從車內起回一把懷疑為涉案疑人犯案時所用的牛肉刀及兩把未用過的鐵鎚。據了解，賊車掛上假牌，警到場時已拆去。