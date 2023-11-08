警破51宗騙案涉款$9080萬拘70人　13歲女學生涉借户口收騙款被捕

西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝人員，過去4星期進行針對打撃詐騙案及洗黑錢案，代號為「刺風」行動，共拘捕70人（42男28女），年齡介乎13至64歲，涉嫌與51宗詐騙案及洗黑錢案有關，包括投資、網上情緣、網購、電話刷單賺佣、假冒官員、猜猜我是誰及低息貸款騙案，被捕人主要為傀儡戶口持有人。案件共涉及178名受害者，總損失金額達9,080萬元。



警方破獲51宗騙案涉款9,080萬元，拘捕70人並凍結117萬犯罪得益。行動中檢獲，衣物、手提電話等證物。（林振華攝）

西區警區重案組第二隊主管高級督察林景年表示，近年騙案數字上升不斷，西區警區今年首三季接獲776宗騙案，佔西區警區整體犯案數字接近50%。有見及此，西區警區刑事部聯同警民關係組和軍裝人員，於10月11日至11月11日展開名為「刺風」的拘捕行動，共拘捕70人（42男28女），年齡介乎13至64歲，並凍結約117萬元犯罪得益。被捕人分別報稱任職運輸工人、倉務員、家庭傭工、學生及無業，大部分為傀儡戶口持有人，亦有3名涉案詐騙電話號碼登記持有人及3名直接接觸受害人收取贓款的人。70名被捕人共牽涉51宗詐騙案和洗黑錢案，合共178名受害人；騙案類型包括投資、網上情緣、網購、電話刷單賺佣、假冒官員、猜猜我是誰以及低息貸款騙案，總損失9,080萬元。

最大騙案涉款$550萬 有投資者遭盈利沖昏頭腦不斷入錢

林景年指，當中涉款最大一宗案件為投資騙案達550萬。警方留意到當中有不少是專業人士例如公司董事、投資銀行職員及股票經紀，他們雖然有接收過警方的防騙資訊，但多數事主會因短期內會獲得少許盈利而一時沖昏頭腦，以為可以獲得高回報而不斷入錢，到想取回金錢時騙徒卻失去蹤影。

警方破獲51宗騙案涉款9,080萬元，拘捕70人並凍結117萬元犯罪得益，騙案類型包括投資、網上情緣、網購、刷單、假冒官員、猜猜我是誰以及低息貸款騙案。（林振華攝）

其中一名被捕人為13歲女學生，她將自己登記的電子支付工具戶口借給騙徒，騙徒從而利用該戶口在網購騙案中收取騙款；據了解，該名女學生於韓國明星粉絲群組認識騙徒，其後騙徒訛稱沒有戶口可收款，遂向女學生借取電子支付戶口，從而收取騙款。

警方在行動中亦拘捕了3宗「猜猜我是誰」的電話騙案中負責上門收取贓款的人，涉及騙款共35萬元，案中3名受害人都是長者，他們分別收到來歷不明電話，謊稱其家人被警察扣留而需要保釋金，之後受害人的家人及時報案，警方隨即行動，在騙徒相約受害人交收現金時將他們拘捕。

西區警區重案組第二隊主管林景年高級督察交代案情。（林振華攝）

警方指呼籲家長要提醒子女，千萬不要胡亂借戶口給任何人，因為單單借出戶口亦有可能干犯洗黑錢罪，一經定罪最高可罰款500萬及監禁14年。警方呼籲市民可以多使用警方的「防騙視伏器」應用程式，在進行任何轉款前都先檢查對方的收款帳戶或應用程式有否可疑，再作決定。另外遇到任何可疑情況，亦可致電警方24小時防騙易熱線18222徵詢意見。