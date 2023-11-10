東涌醫管局支援服務中心地盤男工疑高處墮下　昏迷送院搶救後不治

今日（10日）下午1時44分，警方接報指一名男子在東涌裕東路22號一個地盤內暈倒，昏迷不醒。救護員到場將事主送到北大嶼山醫院搶救，其間事主無呼吸脈搏，經搶救後惜告不治。警方初步調查，不排除傷者是由高處墮下，列工業意外跟進。事主搶救期間，多名工友在急症室外等候，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦趕到現場提供協助。事主家屬其後趕到醫院認屍，妻子一度情緒激動，兒子則向警員及事主工友了解事件。

事發後警員到地盤現場調查，並登上一座建築物外的鋼架上了解情況。鋼架外圍部分圍網有損毀痕跡，並有一條白色長條形建築物料斜擱在鋼架上，警方圍封相關位置，正調查與事故是否有關。現場為醫院管理局支援服務中心建築地盤，《香港01》正就事件向醫管局查詢。



東涌裕東路22號一個地盤發生奪命工業意外，一名男工人被發現昏迷，送院搶救後不治。警員到地盤現場調查，並登上一處建築物外的鋼架上了解，一條白色長條形建築物料斜擱在鋼架上。（蔡正邦攝）

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醫院管理局支援服務中心是北大嶼山醫院第二期發展計劃第一階的工程項目，將會提供洗衣、膳食、個人防護裝備和被服用品儲存，以及數據中心服務，以支援北大嶼山醫院和其他公立醫院，工程預計在2024年竣工。醫管局稱，支援服務中心建成後，可讓部分現有醫院洗衣工場遷移，並會在中心設立中央應急儲備室，以騰出更多空間作臨床用途，亦可減省租用外間倉庫的費用。

東涌裕東路22號一個地盤發生奪命工業意外，一名男工人被發現昏迷，送院搶救後不治。事主兒子（淺藍上衣者）事後趕到醫院，向警員及事主工友了解情況。（羅敏妍攝）