警方全港反黑大行動　三日動員1600人　搜逾200個娛樂場所拘335人

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）人員聯同各總區人員，於過去三天（9至11日）在全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動。截至今日凌晨約2時，警方共動員1,692人次，突擊搜查223個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，搗破多個懷疑賭檔及賣淫場所，共拘捕335人，包括117名本地男子、134名本地女子，11名內地男子、51名內地女子、5名非華裔男子、15名非華裔女子及兩名外籍男子，年齡介乎18至88歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「管有攻擊性武器」、「詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱『洗黑錢』）、「傷人」及「藏毒」等。



行動中，人員檢獲1把牛肉刀、1把手鋸、12部釣魚機、22張麻雀枱、約50萬元現金、面值約180萬元的籌碼及少量懷疑毒品。 行動目前仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，打擊黑社會活動一直是警務處處長首要行動項目之一，絕不會姑息任何黑社會非法活動。警方會繼續以情報為主導，全力打擊黑社會活動及其收入來源。