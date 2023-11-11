警方全港反黑大行動　4日動員1600人　搜逾340個娛樂場所拘393人

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）人員聯同各總區人員，於過去四天（9至12日）在全港各區展開代號「犁庭掃穴」的打擊三合會行動。截至今日（12日）凌晨約2時，警方共動員1,692人次，突擊搜查341個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，搗破多個懷疑賭檔及賣淫場所，共拘捕393人，包括133名本地男子、146名本地女子，23名內地男子、52名內地女子、12名非華裔男子、27名非華裔女子，年齡介乎18至88歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「管有攻擊性武器」、「詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱『洗黑錢』）、「販毒」及「藏毒」等。



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行動中，人員檢獲1把牛肉刀、1把手鋸、14部釣魚機、26張麻雀枱、2艘快艇、約57萬元現金、面值約180萬元的籌碼及少量懷疑毒品。 行動目前仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，打擊黑社會活動一直是警務處處長首要行動項目之一，絕不會姑息任何黑社會非法活動。警方會繼續以情報為主導，全力打擊黑社會活動及其收入來源。