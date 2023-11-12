北角富嘉閣單位墮鋁窗落平台　警到場調查

撰文：凌逸德
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今（12日）午近12時，警方接報北角炮台山道32號富嘉閣發生高空墮物案件，警員到場調查，初步懷疑一個鋁窗懷疑從富嘉閣一個單位高處墮下至平台位置，事件中無人受傷，案件仍在調查中。

墮物傷人