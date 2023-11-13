1991深水埗錶行劫殺案．直播｜59歲疑匪潛逃32年落網　警交代案情

32年前深水埗一宗槍殺劫案有突破性進展，案中一名二手錶行職員被開槍轟斃。潛逃的一名59歲內地男子上周六（11日）入境香港時，被揭發在通緝名單上，警方以涉嫌「謀殺」及「行劫」將他拘捕。西九總區重案組現正調查他在劫案中的角色，以及案中另外2名同黨的身分，將於今日（13日）上午11時30分交代案情，《香港01》屆時會直播。



消息稱，潛逃32年落網的疑犯現年59歲，為深圳寶安人，於當地工廠工作；他亦有販毒前科，早年在內地被判監7年，直至去年獲釋。昨（12日）晚警方將疑犯押離西九龍總區警察總部，並押往長沙灣警署扣留調查。

疑犯前日（11 日）與表哥等親戚租乘中港車牌「白牌車」，從內地來港，準備出席叔父喪禮後再留港旅遊。警方發現他被列入通緝名單上，即時將他扣查，盤問下有人否認犯案，惟經查驗後，其指模及DNA亦與當年案發現場蒐集到的吻合，遂以涉嫌「謀殺」及「行劫」將他拘捕。

劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

事發於1991年6月9日，疑犯偕兩名同黨持械闖入北河街1A號二手鐘錶店「信發商行」行劫，惟過程未能打開飾櫃，最終空手而回；期間一名男職員拖延時間觸怒匪徒，遭開槍轟向太陽穴，送院後不治。32年來，3名疑犯一直逍遙法外，警方當時在場檢獲可疑指模及DNA，懷疑是疑匪所有，但一直未能將其緝捕歸案。直至兩年前，負責案件的西九龍總區重案組發現新線索，經情報搜集後，鎖定涉案疑犯身分姓名，隨即通報內地公安並展開通緝，最終在上周六成功拘捕。

此案當年轟動全港，錶行警鐘失靈、男職員拖延時間，以致劫殺變命案，血腥作結。值得一提的是，同日賊王葉繼歡與其黨羽持AK-47連劫觀塘物華街5間金舖，警匪激烈槍戰駁火逾50槍，賊黨槍傷一名的士司機，最後掠去1,000萬元珠寶金飾。