涉網上直播帶貨一折賣冒牌衣服飾物　海關拘42歲婦檢$62萬冒牌貨

香港海關昨日（13日）破獲一宗網上平台以直播形式售賣懷疑冒牌貨案，檢獲2,400件懷疑冒牌貨，包括衣服、飾物及香水等，估計市值約62萬元，並拘捕一名42歲涉案女子。海關相信，有人以低至市價一折的價錢，透過網上直播促銷冒牌貨品，並指案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



香港海關於昨日（13日）破獲一宗網上平台以直播形式售賣懷疑冒牌貨案，檢獲2,400件懷疑冒牌貨，包括衣服、飾物及香水等，市值62萬元。（馬耀文攝）

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海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，海關早前接獲舉報，指懷疑有人於網上售賣冒牌物品，經調查後發現，有賣家於網上社交平台開設帳戶透過網上直播售賣懷疑冒牌貨，海關人員於是喬裝顧客進行網上試買行動，經進一步調查及商標註冊人的協助下，人員於昨日採取行動，拘捕一名42歲涉案女子，其後搜查其於觀塘的工廠單位，檢獲該批懷疑冒牌物品。據了解，被捕人為家庭主婦。

涉案賣家會於網上社交台開設個人帳戶，並適時發放直播日期及時間，一星期進行兩至三日直播，時間多數為晚上8時至11時，以促銷不同產品，每次直播平均有數十人觀看，而高峰期則有近100人觀看，每次直播展示及銷售約100件貨物，貨值約2至3萬元。周麗雯又指，賣家為了逃避海關追查，完成直播後會移除直播紀錄。今次行動檢獲的懷疑冒牌貨涉及多個品牌，多數是冬天衣物及飾物；而涉案衣物定價為80元至300元不等，僅是正貨價的一成，質素亦比較參差。周麗雯續稱，賣家於短時間進行促銷，吸引消費者購物，達到「貨如輪轉」之目的。

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯交代案情。（馬耀文攝）

海關呼籲，市民應光顧信譽良好店舖，如有任何懷疑應先向品牌代理人或代理商作出查詢，又提醒網上售賣物品的人，切勿售賣冒牌物品。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。