警新界北打擊電動單車、滑板車及單輪車拘33人　包括3外賣員

警方新界北交通部於過去兩日在區內打擊非法駕駛電動車，包括電動單車、電動滑板車及電動單輪車，拘捕33人扣查33部電動車。



新界北交通部執行及管制組高級督察郭俊樂總結行動稱，本周二及三（14號至15號），採取代號「朝陽」行動，打擊該些電動可移動工具。警員在大埔、上水、屯門、青山、元朗及天水圍共拘捕33人，包括26名男7女（24歲至70歲），涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」，「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「沒有明顯需要而在行人路上駕駛」。當中1人涉嫌「危險駕駛，兩人涉嫌「不小心駕駛」，所有被捕人士已獲准保釋候查，並須於12月中向警方報到。

據了解，被捕人士中有3人是外賣員，各人均此該些電動工具代步用，但他們在馬路、單車徑或行人路使用，對道路使用者構成危險。

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扣查的33部電動可移動工具，包括24部電動單車、8部電動滑板車及1部電動單輪車。人員亦向市民派發超過400張相關的宣傳單張，教育市民切勿非法駕駛電動可移動工具。

據了解，該些電動移動工具大部份並未經改裝，由網上或朋友代購回來時已有相關的設備，如摩打，價錢由1千元至5千元不等，全部將會送到驗車中心檢驗其性能。

警方提醒市民，任何人在道路上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。