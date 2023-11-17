佐敦中菜館血案｜3男女被落案暫控　周六早上提堂

佐敦一間中菜館前日（15日）發生血案，三母子遇襲，其中34歲大仔命危；警方事後拘捕一對夫婦及一名女子。警方表示，今日（17日）暫控兩名分別25歲及35歲本地女子、以及一名35歲本地男子，合共一項「有意圖而導致他人身體受嚴重傷害」罪，明日（18日）早上在西九龍裁判法院提堂。



佐敦一間中菜館內昨日（15日）發生襲擊案，現場杯盤狼藉，筷子亦都斷裂。（香港01）

事發於前日下午4時許，三母子在吳松街182號一間樓上中菜館遇襲，其中姓李（34歲）大仔後腦重創命危。消息稱，遇襲姓周（55歲）婦人原為內地人，來港後經介紹成為入雀局的「燈頭」；兩名姓李兒子（34及30歲）均持雙程證來港。被捕夫婦分別姓劉及姓黃（同35歲），丈夫有黑社會勝和背景，兩人早前到上址打麻雀耍樂，周婦介紹一名女子加入雀局，結果夫婦輸了約50萬元，並質疑有人「出千」，遂向勝和有勢力頭目求助舉辦「鴻門宴」，結果觸發血案，當時另一名曾被出千的涉案25歲女雀友亦疑有份施襲。

+ 6

警方表示，最初5人涉嫌「傷人」被捕，包括3母子和一對夫婦，3母子分別是姓周55歲婦人（持本港身份證）及其兩名持雙程證姓李的兒子（34歲和30歲）；兩夫婦分別姓劉及姓黃（同為35歲）。人員經進一步調查後，相信該三母子為受害人，已獲無條件釋放；涉案夫婦則被扣查。西九龍總區重案組再於昨日（16日），在馬鞍山西沙路一單位以涉嫌「傷人」拘捕一名25歲本地女子。

警方經初步調查，相信案中雙方疑因金錢問題爭執，有人懷疑用餐具及手襲擊對方。西九龍總區重案組正追緝5名年約20至50歲在逃人士歸案。案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

佐敦周三（15日）發生血案，事發中菜館會所杯盤狼藉，滿地玻璃碎及血迹。消息指一名男子被打至頭穿窿，重創留院，情況不樂觀。（香港01）