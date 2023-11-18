人蛇︱大嶼山雞翼角　非華裔男揮手求救　水警到場調查截4人

人蛇再現！今日（18日）下午1時半，警方接獲釣魚人士報案指，大嶼山西邊象鼻岩對開雞翼角，有數名非華裔男子揮手求救，懷疑是非法入境者。警方派出水警到場，初步尋獲4名非華裔男子，現正查證他們身份。



上月27日警方將28名非法入境者帶往香港仔水警基地。

較早前警方表示，今年8月起在港被捕的非華裔非法入境者有上升趨勢，當中以孟加拉、巴基斯坦及印度裔人士經內地循水路偷渡來港的情況最為嚴重。單在上月22至31日期間，已有超過100名來自孟加拉、巴基斯坦和印度的非法入境者被捕。據悉，有偷渡者支付5萬元港幣的安排乘快艇來港後，被中途棄置孤島上，需由警方救出。中港亦曾聯手在粵港澳三地展開「清灣行動」反走私及反偷渡，透過情報交流，務求堵截「人蛇潮」源頭。行動中，粵港兩地合共拘捕127人。

根據警方早前提供的資料顯示，今年首10個月拘捕1,241名非法入境者，較去年同期的1,008人增加近23%，更已超越去年1,155人的總和。今年首10個月被捕非華裔非法入境者已達968人，佔整體達78%，比去年同期急升1.27倍，更較2021年的850人增加近13.9%。

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根據《入境條例》，「協助及教唆非法入境」、「非法接受僱傭工作」或「僱用非法勞工」均屬嚴重罪行，違者一經定罪，分別最高可被判罰款2萬5千元及監禁3年；被判罰款5萬元及監禁3年；或罰款50萬元及監禁10年。