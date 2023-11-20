流浮山換渠蓋工程疑誤鑿地下電纜致爆炸　3男工人燒傷送院

今日（20日）上午9時許，警方接報指，有男工人在流浮山正大街新陶園酒家對開進行工程期間，懷疑鑿路時突然傳爆炸聲，男工人被燒傷。警方接報到場，初步懷疑是男工人誤鑿電纜引致爆炸，意外中有3名男工人燒傷，清醒送院治理。據現場消息指，事發時中電外判公司的工人正進行維修渠蓋的工程，渠務署人員亦有到場了解。警方正調查事故成因，事件被列作工業意外處理。



正大街因事故一度停電。據了解，3名男工人分別是64歲男子，其面部及手腳燒傷，送往屯門醫院治理；64歲男子面部燒傷，同樣送往屯門醫院治理；57歲男子頭髮、手燒傷，被送往天水圍醫院治理。



流浮山商會總務鄧先生表示，當時中電工人正進行維修渠蓋的工程，因渠蓋已損耗了十年八載，因此需要更換。他指，工程已進行幾個月，從街尾一直伸延至這裏。意外發生後，有17個商戶停電，受影響商戶已將店內海鮮轉移至沒有停電的商戶作暫存。中電及其他相關部門趕至，中電向他表示，現時已派出兩隊人員搶修，料40多分鐘後便能恢復供電。

有受影響商戶表示，事發時尚未開門，他指，很多人都聽到「砰」一聲，亦聽見有目擊者稱「見到好大個火球」。他又指不清楚何時會恢復供電。

消防員及警方到場。（馬耀文攝）