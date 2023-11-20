流浮山換渠蓋工程疑誤鑿地下電纜致爆炸　4男工人燒傷送院

今日（20日）上午9時許，警方接報指，有男工人在流浮山正大街新陶園酒家對開進行工程期間，懷疑鑿路時突然傳爆炸聲，男工人被燒傷。警方接報到場，初步懷疑是 一名64歲姓郭男工人誤鑿電纜引致爆炸，意外中有4名男工人燒傷，清醒送院治理。據現場消息指，事發時有外判公司的工人正進行維修渠蓋的工程。警方將案件列作工業意外處理，交由元朗警區重案組跟進。包括調查是否涉及人為疏忽。



正大街因事故一度停電。據了解，4名男工人分別是64歲姓郭男子，其身體多處燒傷，送往屯門醫院治理，其後轉送到威爾斯親王醫院；64歲姓黃男子面部燒傷，同樣送往屯門醫院治理；另外，61歲姓潘男子手部燒傷；60歲姓梁男子，臀部燒傷，二人被送往天水圍醫院治理。



中電發言人表示，今日上午約10時10分，中電接報元朗流浮山有供電設備被第三方工程損毀，已派工程人員到場進行維修。事件引致附近客戶的電力供應曾短暫受影響，全部客戶已於12點37分恢復供電。

流浮山換渠蓋工程疑誤鑿地下電纜致爆炸，3男工人燒傷送院。（馬耀文攝）

流浮山商會總務鄧先生表示，當時工人正進行維修渠蓋的工程，因渠蓋已損耗了十年八載，因此需要更換。他指，工程已進行幾個月，從街尾一直伸延至這裏。意外發生後，有17個商戶停電，受影響商戶已將店內海鮮轉移至沒有停電的商戶作暫存。中電及其他相關部門趕至，中電向他表示，現時已派出兩隊人員搶修，料40多分鐘後便能恢復供電。

有受影響商戶表示，事發時尚未開門，他指，很多人都聽到「砰」一聲，亦聽見有目擊者稱「見到好大個火球」。他又指不清楚何時會恢復供電。

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