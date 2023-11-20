直播｜fb專頁稱賣狗肉涉詐騙逾百萬元　警交代調查進展

近日有facebook專頁聲稱賣「香肉」（即狗肉），引來大批網民向facebook舉報及聲稱會報警，警方及漁農自然護理署立即跟進。警方表示，經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉帳繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。假App誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。警方至今接獲至少11宗報案，涉及損失逾136萬元。警方網絡安全及科技罪案調查科和深水埗警區刑事調查隊人員，今午會見傳媒交代調查進展。



涉嫌意圖賣狗肉的宣傳製圖分別有2鍋肉類及卡通狗隻圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」，標榜「藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，而且提供貨到付款服務。（涉事facebook專頁圖片）

警方較早時講解是次騙案手法，指此手段實質是入侵Android手機盜取銀行存款的毒App。日前兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。騙徒會要求顧客透過「轉數快」繳付30元訂金，或傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android 毒App訂貨。毒App會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。警方由9月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾114萬元。

使用蘋果手機系統的顧客由於未能安裝毒app，便會被要求轉帳30元至動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。警方提醒Android手機用戶應從官方渠道下載手機App、 切勿點擊不明來歷連結下載手機App、切勿允許App存取不合理的權限；如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。

流浪狗之家被盜用轉數快 已報警處理

被盜用轉數快號碼的「流浪狗之家」負責人Angela接受商台訪問，否認與涉案專頁有關，她批評騙徒的行為非常卑劣。她表示，昨日（19日）得悉帳戶號碼被盜用，感到事態嚴重，已即時報警，暫時未發現帳戶有可疑款項存入。