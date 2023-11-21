葵涌拖頭撞斃男子　警封路在場調查

撰文：凌逸德
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葵涌發生致命交通意外。今日（21日）早上9時46分，警方接獲報案，指葵涌葵聯路葵盛西邨對開，一輛拖頭撞倒一名男子，傷者一度被困車底，由消防員救出，但當場證實身亡。警方正封鎖現場調查事件。

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