警方西九龍交通日　打擊違泊拖走31部車

警方西九龍總區昨日（21日）進行「總區交通日」及代號「萬刃」（KNIFEBATCH）行動，在區內的交通黑點，包括深水埗、九龍城、油尖及旺角採取聯合行動，針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」、「不依交通燈號過馬路」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。

人員於行動中亦在不同地方，包括黃色方格路口、斑馬線及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。

「萬刃」行動是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，包括打擊雙行泊車、停泊在行人過路處、巴士站、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等一些影響其他市民的違泊行為，並將即時拖走不負責任的違泊車輛，行動期間，人員共拖走31部造成嚴重阻塞的車輛。

警方提醒市民，如果有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。 警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。