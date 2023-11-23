80歲阿伯圖偷底褲｜唐樓女住戶購CCTV自製防盜神器：特登引佢耐啲

香港仔一幢唐樓今午（23日）現偷底褲賊，八旬翁涉案就擒。其中一名受害住客阮小姐向《香港01》透露，上月起多名住客接連有衣物失竊，賊人專偷胸圍及小朋友內褲等。她忍無可忍，5日前（18日）特意在深水埗購入價值1,300元的閉路電視作24小時監控，更自製「防盜神器」將晾在天台的內褲鎖上「威也鎖鏈」，最後果然成功將疑犯擒獲，「佢（賊人）唔知我鎖住呀！特登引佢等佢耐啲，拖延時間（捉佢）！」



阮小姐本月18日在深水埗購入閉路電視，又自製防盜神器將內褲鎖上「威也鎖鏈」，成功擒賊。（梁偉權攝）

遷入涉案唐樓約7年的阮小姐，育有兩名分別8歲及10歲小朋友。她指，上月起多名街坊發現有女性衣物失竊，當中包括胸圍、小朋友內褲等，怒稱：「好嬲好㷫！男人嘅唔偷！Thomas、Hello Kitty（圖案）內衣褲都偷！」據了解，阮女及街坊已損失數十件內衣褲，眾人商討後發現賊人為一名身形瘦削的老翁，懷疑同一賊人所為，「佢好精靈，次次都兩點幾出沒！」

有見及此，阮女於上周六（18日）在深水埗購入一部價值1,300元的閉路電視安裝於天台，兩日後再發現有衣物失竊，惜當時未能成功擒賊，故打算今日「24小時」監控，更將晾在天台的內褲鎖上「威也鎖鏈」。至下午2時許，阮女手機突然響起天眼發出的警號，即發現涉案老翁，立即上天台高呼「唔好走！你20號嚟過，而家你又上嚟！」結果成功擒賊。事後她將賊人帶到梯間交託鄰居伍先生看管，伍形容當時賊人默不作聲。阮小姐開心稱：「特登引佢等佢耐啲！拖延時間（捉佢）！」

案發於今（22日）午近2時半，警方接獲湖南街6至7號一名40歲姓阮女住戶報案，指透過閉路電視發現一名男子在天台形跡可疑，懷疑他企圖偷取晾在天台的內褲等衣物，已自行將其截獲。警員到場調查後，以涉嫌「企圖盜竊」拘捕一名80歲姓姜老翁，據悉他為退休人士，交由西區刑事調查隊跟進。

《香港01》記者事發後到現場視察，發現現場為「三無大廈」，牆壁寫有多個警告字句，如「人在做天在看」、「唔好再偷嘢！影到晒你住邊間房，再偷嘢差館見」、「閉路電視影到晒」等等。

根據阮小姐提供的「天眼」片段可見，當時戴粉紅色鴨舌帽、身穿恤衫西褲及戴口罩的涉案男子，在晾滿衣物的天台徘徊。未幾，他便走向「獵物」，不斷撫摸一條掛於衣架上的內褲，並曾一度拿下兩邊衫夾欲將其取走，但不成功，最後離去之際，女住戶及時登上天台將其捉住擒獲。

事後阮小姐將賊人帶到梯間交託鄰居伍先生看管，伍形容當時賊人默不作聲。