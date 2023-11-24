兩獨行司機停車場遇劫　曾遭持刀指嚇及拳打腳踢　警拘3內地男

三名賊人專門針對獨行人士，趁對方在停車場泊車後，隨即亮刀威嚇或直接拳打腳踢，劫去事主的財物，甚至逼令對方交出提款卡及密碼。過去多月已有兩人受害，被劫去約4.8萬元。警方經調查及翻查300小時閉路電視錄影，鎖定三名疑犯的身份，並於周三及周四（22及23日）拘捕三名內地男子，並起回數千元贓款。警方將正式落案起訴三人行劫罪，並將於今日（24日）下午在東區裁判法院提堂。



警方拘捕三名內地男子及起回部分贓款及證物。（林澤鋒攝）

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東區警區重案組第二隊督察丘頌軒交代案情，指第一宗案件發生在今年5月21日晚上約9時，一名59歲男子在柴灣常安街露天停車場停泊私家車後，隨即被兩名男子持刀行劫，二人用鞋帶捆綁受害人手腳，將他帶返車上，威逼他講出提款卡密碼。其後一名犯人到附近提款機提款。二人得手後逃去無蹤，受害人自行鬆綁後報警求助，他損失1.8萬港元及400元人民幣。

第二宗案件發生在今年11月19日晚上8時半，一名46歲男子在同一車場停泊貨車後，有三名男子從車隙中走出來，對受害人拳打腳踢，最終搶走受害人的腰包，內有2.8萬港幣及2000元人民幣。三名犯人得手後逃去。據知，當時賊人企圖捆綁及迫令受害人交出提款卡等及密碼，但受害人被毆打時逃入車底，才避過一劫。

東區警區重案組第二隊接手調查，發現兩宗案件有同一個線索：匪徒在接近受害人時，首先問及受害人是否「某一個人」，相信匪徒嘗試誤導警方的調查，令警方以為受害人可能被追債或尋仇。但警方經詳細調查後，在現場發現一些重要線索，以及連日來在全港多區翻查超過300小時的閉路電視，最終成功鎖定涉案三名男子的身份。

東區警區刑事部總督察楊韻明（左）及東區警區重案組第二隊督察丘頌軒（右。）（林澤鋒攝）

警方於周三及周四（22日及23日）成功拘捕三名內地男子（34至52歲），兩案匪徒已全部被捕。三男來自江西，持雙程證，警方在三人身上起回2000港元和3000人民幣贓款，相信是第二宗案件的犯罪得益。兩名34及52歲被捕人已被合共暫控兩項行劫罪，另一名40歲被捕人被暫控一項行劫罪。案件將於今日（24日）下午於東區裁判法院提堂。

東區警區刑事部總督察楊韻明形容涉案行劫團伙行為非常卑劣，專門針對獨行人士，以強凌弱，以眾暴寡，會攔截獨行人士，並不由分寸去毆打他們，直至案中受害人不能夠反抗，然後就劫去他身上的財物。楊韻明重申，行劫罪是嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終生監禁。警方對於牽涉嚴重暴力的罪行，一直採取零容忍態度，並強調有絕對決心及能力去偵破同類型嚴重罪案。警方呼籲如有同類案件受害人，請盡快致電3660 1685與東區警區重案組人員聯絡。