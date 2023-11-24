海關聯水警大嶼山截快艇　3男掉貨落海棄船逃去　檢$1,073萬私煙

香港海關和水警昨日（23日）在大嶼山附近海域採取聯合行動，檢獲約290萬支懷疑私煙，估計市值約1,073萬元，應課稅值約725萬元。



海關和水警人員昨日凌晨在大嶼山一帶進行反走私行動期間，發現一艘可疑快艇由長洲東面駛向大嶼山方向，船上有三名可疑男子及大量盒裝貨物。執法人員隨即採取行動，追截期間，可疑男子不斷將船上部分貨物掉落海。該艘快艇最終於大嶼山大浪灣石灘擱淺，3人棄船逃去。執法人員在快艇上及附近海面共檢獲290個以膠袋包裹的紙箱，內有約290萬支懷疑私煙。該艘快艇亦被扣留作進一步調查。案件仍在調查中。



香港海關和水警昨日（23日）在大嶼山附近海域採取聯合行動，檢獲約290萬支懷疑私煙，估計市值約1073萬元，應課稅值約725萬元。（海關提供）

海關提醒市民，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。