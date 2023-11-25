HOUNAX騙案｜逾百受害人涉款高達1.1億元　工程經理損失$413萬

被證監會列入「無牌公司及可疑網站」的虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」，警方指目前接獲88宗有關HOUNAX的騙案，受害人達131名，年齡介乎19至78歲，單筆損失最高達413萬元，而涉及的總騙款更加高達1.1億元。



HOUNAX聲稱與某金融機構合作，但事實上亦為虛構，故被列入可疑網站。每當受害人希望贖回資金時候，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理或客服亦都會消失得無影無蹤，受害人隨後更被踢出群組。



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警方今日（25日）召開記者會，簡報近日活躍的HOUNAX投資騙案．（林澤鋒攝）

HOUＮAX於今年年初開始活躍．（林澤鋒攝）

警方今日（25日）召開記者會，簡報近日活躍的HOUNAX投資騙案，提醒市民小心可疑的投資平台。商業罪案調查科情報及支援組警司陳偉基指HOUＮAX於今年年初開始活躍，網站至今日仍然有效，主要目標為香港人，網站使用繁體字及電話區號「+852」。陳偉基又指，HOUＮAX於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危，而證監會於11月1日將HOUＮAX列入「無牌公司及可疑網站」名單。

HOUＮAX於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危．（林澤鋒攝）

商業罪案調查科情報組總督察柯詠恩指一開始HOUＮAX騙徒會假扮投資專家，透過不同社交平台接觸受害人，向受害人分享所謂投資貼士及心得，當受害人表示有意投資後，就會發送超連結予受害人，讓他們下載HOUNAX應用程式，並於HOUNAX投資虛擬貨幣。

柯詠恩又指當受害人希望充值HOUNAX賬戶時，騙徒會指示受害人透過轉數快或本地銀行轉賬，將資本轉賬至一些第三方戶口。為搏取受害人信任，騙徒會於受害人網上投資戶口製造虛假交易記錄及回報，受害人會於HOUNAX程式中見到自己的資產有所增長，但實際上只是無意義的虛構數字，而他們的本金早在他們轉賬至第三方戶口時，已被騙徒轉移至其他戶口。當受害人想取回資產時，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或要求受害人繳付20%-80%的手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理亦都會消失得無影無蹤，受害人甚至被踢出群組，才得知受騙。

柯詠恩指騙徒更會製作虛假公告，例如HOUNAX訛稱為依從一個國際反洗黑錢組織的相關法規，要求受害人如果要贖回資金，必須繳納資產賬戶內80%的投資金額作驗證費，方可以辦理提款。例如資產賬戶內有10萬元USDT，受害人必須先繳納8萬元USDT等同港元作為驗證費。但即使受害人繳納所謂的驗證費，最終亦無法取回資金。

（林澤鋒攝）

（林澤鋒攝）

最大單一損失是一名48歲建築公司工程經理，他今年8月透過社交媒體識到騙徒，由於戶口取得高回報，應騙徒要求不斷打錢入去，先後入金$413萬港幣，後來他想出金時客服沒有回應，再三詢問後被被踢出群組。另外有個案因為在股票市場輸錢，想收復失地，所以陷入HOUNAX騙案。

柯詠恩再指於目前接獲的案件中，所有受害人都未見過騙徒。而接收受害人騙款的都是可疑的傀儡戶口，騙徒收款後亦很快就騙款轉移到其他戶口，增加了警方調查的難度。警方表示已要求FACEBOOK下架騙徒的專頁，正等待回覆；亦將可疑的超連結交給電訊商，要求封鎖網頁，警方正整合不同資料，不久後將有拘捕行動。

陳偉基補充，HOUNAX聲稱新加坡公司，警方不排除與海外機構合作調查案件。他表示今年1月至9月，警方錄得4331宗投資騙案，比上年同期2112宗上升了11%，個案數字創歷年新高，牽涉騙款金額達28億元。警方呼籲市民不要隨便加入投資群組，亦不要相信「保證獲利」、「沒有風險」等字眼。警方呼籲市民可用「防騙視伏App」輸入可疑平台帳戶名稱或號碼、收款賬號、電話、網址以及上證監會網頁，留意佢地所選的金融公司是否於可疑名單上面，即時評估風險。亦可致電24小時防騙易熱線18222查詢。