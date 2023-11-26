西環德輔道西回收站外籍男遭老翁持刀襲擊　前額受傷送院治理

今日（26日）上午11時23分，警方接獲一名外籍男子報案，指在西環德輔道西地下一個回收站，被一名不認識的老翁持刀襲擊。事主前額受傷，救護人員將其送往瑪麗醫院治理。該名老翁被制服，警方正調查事故成因。

