港島警打擊不專注駕駛　3天內發1傳票及215張罰單拘3男子

港島總區交通部聯同港島各警區人員，在本周四至周六（23至25日）期間於區內進行代號「亮景」（CLEARVIEW）的打擊不專注駕駛行動，共發出1張傳票及215張定額罰款通知書、發現16輛車輛超速駕駛，並拘捕3名違反交通規例的男子。



警方周四至周六（23至25日）期間在港島打擊不專注駕駛，共發出1張傳票及215張定額罰款通知書。（警方提供圖片）

警方今次行動針對的交通違例事項包括「不小心駕駛」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「橫過雙白線」、「超速駕駛 」，以及其他涉及交通燈、交通標誌及道路標記的違例事項等。

過程中警方曾利用流動攝錄設備配合交通執法，於區內交通黑點重點打擊違例車輛，其間發現9輛車輛涉嫌違反交通標誌、橫過雙白線及駕駛時以手持方式使用流動通訊設備等規例，人員將向涉事司機發出定額罰款通知書。

另外，警方透過情報收集，於港島區的非法駕駛電動可移動工具黑點採取打擊行動，拘捕兩名分別33及45歲本地男子，他們涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有戴上防護頭盔」。警員巡邏期間亦發現一名51歲本地男司機涉嫌沒有遵從交通標誌，以涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「沒有遵從交通標誌」將他拘捕。