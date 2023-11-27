沙田望夫石七旬翁行山突感頭暈心口痛　飛行服務隊直升機救起送院

撰文：凌逸德
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今日（27日）上午10時53分，一名七旬翁與3名友人在沙田紅梅谷望夫石一帶行山時，突然感到頭暈及心口痛，一度處於半清醒狀態，其後回復清醒。政府飛行服務隊接報出動直升機救人，傷者被送往東區醫院治理。

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