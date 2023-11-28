深水埗貓咪跳窗困大廈外牆　愛協到場救回入屋

撰文：林澤鋒 翁鈺輝
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今日（28日）上午10時16分，深水埗石硤尾街31至33號一大廈單位的貓咪跳出窗外，被困外牆。愛協奉召到場，成功將貓咪救回入房，交回貓主照顧。

愛協奉召到場救貓。（翁鈺輝攝）
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