西營盤菲臘牙科醫院實驗室發生火警　多人疏散

撰文：馬耀文
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今日（29日）上午11時47分，港島西營盤醫院道34號菲臘牙科醫院，據報樓上有實驗室發生火警。救援人員接報到場，初步沒有煙和火，但需要疏散醫院內的人士到附近佐治五世紀念公園。

火警