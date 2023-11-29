電單車竹園道失事翻側　鐵騎士受傷送院

撰文：凌逸德
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今日（29日）下午1時21分，一輛電單車沿黃大仙竹園道往九龍塘方向行駛，至浸信會天虹小學對開失控翻側。鐵騎士倒地受傷，報警後由救護車送院治理。

鐵騎士受傷送院。
警員在場調查。
交通意外