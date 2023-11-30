元朗2無牌吧打鬥　睇場男持刀嗌咪　警反黑組共拘15男

網上近日流傳多段影片，顯示元朗一間懷疑位於工廈內的樓上酒吧發生爭執打鬥事件。其中一條影片可見一名紋身漢被壓倒扯衫拳打，多人「觀戰」，有女子高呼：「揼佢，啱啦！」另一影片中，一名疑是負責睇場的灰衣男左手執刀、右手持咪與人對峙，旁邊另有兩男持刀。

警方指，元朗警區反三合會行動組經調查後，發現多人懷疑本月25日及26日在元朗兩間懷疑無牌酒吧內爭執及聚眾毆鬥，部分人懷疑持有攻擊性武器，總共拘捕15人。



網絡流傳影片，顯示元朗一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。一名灰衣男左手執刀、右手持咪與人對質。

消息指，事發於元朗安樂路安樂工業大廈一間樓上酒吧，該場由活躍於區內的黑社會勝和人士「阿南」打理，由其門生負責睇場。事發時懷疑有人飲酒消遣期間鬧事而引發爭執。

網傳的影片可見，其中一條片可見一名灰衣男左手執刀、右手持咪，糾眾包括場內兩男，要求他們「解釋！解釋！」，又喝斥其他人：「咪X嘈呀！」旁邊兩名身穿黑外套和白恤衫的男子，同樣手持長刀。鏡頭外懷疑有異動，其中一名持刀男隨即衝向該處，影片結束。

另一條影片則見，一名紋身漢被壓倒在牆邊拳打及拉扯衣物，多人「觀戰」，有女子高呼：「揼佢，啱啦！」另有人叫道：「唔關事嘅行開少少呀吓唔該！」紋身漢其後被友人拉出，疑不忿被人圍毆，忿然脫去上衣，惟影片到此結束。兩段影片均未有交代事發原因及後續發展。

警方表示，據報多人懷疑在本月25日及26日在元朗兩間懷疑無牌酒吧內爭執及聚眾毆鬥，部分人懷疑持有攻擊性武器，元朗警區反三合會行動組根據情報及經深入調查後，一連兩日（29日至30日）迅速展開拘捕行動，突擊搜查該2間位於喜業街及宏業東街的懷疑無牌酒吧，拘捕14名本地男子及1名非華裔男子，年齡介乎16至66歲，涉嫌「毆鬥」，其中2名分別38歲及52歲被捕男子為兩間涉事酒吧負責人，他們另涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

警員檢獲約600罐啤酒、36枝紅酒、6套音響設備、5組吊燈及1個雪櫃，行動仍然進行中，警方不排除有更多人被捕。案件交由元朗警區反三合會行動組第一隊跟進。

警方稱，對打擊黑社會活動一直不遺餘力，亦絕不容忍任何目無法紀的暴力行為。警方會繼續以情報主導的行動打擊黑社會活動。