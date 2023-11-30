大澳消防迷你搶救車翻側　一消防員受傷

撰文：凌逸德
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今日（30日）下午2時22分，消防處一輛迷你搶救車在大澳道99號對開失事翻側，一名消防員受輕傷。救援人員到場將車扶正，並為傷者治理，稍後送往大澳診所治理，意外起因仍有待調查。

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