休班男警旺角駕P牌私家車撼的士　釀3車撞4人傷　被控危駕明提堂

旺角今年6月5日凌晨發生3車相撞意外，當時一輛的士沿彌敦道北行，至旺角道交界時突遭一輛往洗衣街方向行駛、掛上P牌的白色私家車撞到，的士被撞至失控衝前並撞倒一名43歲女途人，另一輛的士亦收掣不及撞到該輛私家車，意外共造成4人受傷。警方證實，涉事私家車的男司機為一名28歲休班警，上周三（11月22日）以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」將他拘捕，並已落案起訴，明日（12月1日）上午於九龍城裁判法院提堂。據悉，該名休班警員隸屬東九龍總區。



涉事寶馬司機在現場受查。（陳永武攝）

警方稱當日凌晨約2時40分接獲報案，當時兩輛的士先後沿旺角彌敦道北行，一輛私家車則沿旺角道東行，當駛至彌敦道及旺角道交界時，該輛私家車懷疑撞到其中一輛的士，該輛的士其後懷疑失控撞毀約兩米鐵欄、以及撞倒一名43歲女途人，另一輛的士則懷疑收掣不及撞向該輛私家車。

意外導致兩名的士男司機、該名私家車男司機及該名女途人受傷，全部清醒被送往伊利沙伯醫院治理，案件起初列作「交通意外有人受傷—政府財物損毀」，交由西九龍總區交通意外調查及支援組跟進。而警方經深入調查及徵詢法律意見後，上周三在旺角區拘捕該名私家車司機。

警方強調，警隊非常重視人員的操守，絕不容忍和姑息任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。