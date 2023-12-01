土瓜灣馬頭涌道九巴小巴相撞　最少14人受傷

撰文：凌逸德
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今日（1日）早上7時24分，土瓜灣馬頭涌道馬頭涌消防局對開有2車相撞。據報一輛九巴與一輛小巴沿馬頭涌道往紅磡方向行駛，其間相撞，初步有14人受傷，在場待救，救護車正趕抵現場。

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