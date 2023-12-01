何文田本立臺女傭暈倒單位內　僱主報警惜太遲

撰文：凌逸德
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今日（12月1日）上午接近8時，何文田本立臺一名女子報案，指其40餘歲女傭在單位內暈倒。救護人員到場證實事主已告不治﹐警方調查指事件相信無可疑，惟死因有待剖屍確定。

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