男子扮「行家」擊碎停泊的士車窗盜竊　涉37宗車內盜竊被捕

的士業界近月發生多宗車內盜竊案，獨行賊扮「行家」，專向停路邊的士埋手，用硬物擊碎車窗玻璃，閃電式偷去司機財物。警方表示，前日（29日）拘捕一名男子涉及今年9月至11月37宗車內盜竊案，今日（12月1日）下午4點將有記者會交代案情。



近日社交平台廣傳多段的士車內盜竊片段。11月4日早上6時41分，一名79歲姓劉的士司機將車輛停泊在葵涌打磚抨街公廁對開，落車如廁1分鐘後折返，即赫見左邊車窗遭人打爛，車內一個袋、約4,000元現金、兩部手提電話共值1300元、身份證、駕駛執照及一張八達通被偷去。片中另一名藍衫男子向受害的士司機問道：「嗰部係咩車呀？又係的士嚟㗎？」的士司機回覆：「係呀，嗌都唔停‥‥‥（去廁所）1分鐘咋！」

▼葵涌打磚抨街公廁的士竊案▼



受害的士司機無奈地表示：「嗌唔停佢」（網上影片截圖）

較早前網上亦流傳兩段相關片段，一段為葵涌荔景山路車內盜竊案的車Cam片段；另一段則為大圍積福街公廁車內盜竊案片段。兩段影片，均由一名戴鴨舌帽及口罩的的士司機亦趁行家落車如廁時犯案，手法可謂同出一轍。網民認為兩段片段的賊人衣著及身形頗為相似，雖然駕駛的的士車牌不同，但懷疑是同一名慣犯。

▼大圍積福街公廁的士竊案▼



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▼荔景山路遊樂場公廁對開的士竊案▼

