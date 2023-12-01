粵港一連兩日聯手打擊非法入境拘78人　警偕入境處搜60地點截29船

入境處表示，周二至周三（11月28至29日）期間與香港警方和廣東省執法機關合作，進行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動的第二階段，針對打擊非華裔非法入境者，合共拘捕78人。其間入境處和警方拘捕了介乎20至66歲的52人，他們涉及協助及教唆他人非法入境、違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行，亦有7人涉嫌聘用非法勞工。



警方水警總區和內地執法機關加強海上巡航和截查可疑船隻，冀堵截非法入境者乘船入境。（資料圖片）

入境處稱，期內與警方於全港各區進行反非法入境者的聯合執法行動，巡查非法入境者的匿藏黑點，另亦展開反非法勞工行動，冀加強打擊非華裔非法入境者；警方水警總區和內地執法機關則加強海上聯合巡航和截查可疑船隻，以堵截非法入境者循水路偷渡入境。

行動期間，本港執法部門共突擊搜查超過60個目標地點，截查29艘船隻及452名人士，並檢獲一艘快艇。被捕人士當中15男6女涉嫌非法入境，15男有兩人來自內地，兩名巴基斯坦籍、4名孟加拉籍及7名越南籍，年齡介乎20至56歲；5女包括一名內地居民及5名越南籍女子，年齡介乎25至36歲。兩名分別31及32歲的被捕內地男子，另亦涉嫌協助及教唆他人非法入境及留在香港。

入境處共拘捕24名涉嫌從事非法工作和逾期居留等罪的內地居民和非華裔人士，另亦有7名僱主涉聘請非法勞工同落網。（政府新聞處）

而反非法勞工行動方面，共有6名內地居民及18名非華裔人士被捕，他們分別涉嫌違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行；6名內地居民為介乎30至57歲的4男2女，該批非華裔人士則是介乎23至47歲的7男11女，多為早前已偷渡來港或逾期逗留者，其中8人持有「行街紙」。入境處亦拘捕了介乎41至66歲的4男3女，他們均涉嫌聘用非法勞工。

廣東省公安機關則表示，自上月25日至行動期間共拘捕26人，包括10名蛇頭及16名意圖偷渡來港的非華裔人士，較前期降幅明顯。入境處強調，將與警務處繼續和相關部門合作，加強執法並採取聯合行動，以打擊非法入境活動，並重申僱用不可合法受僱的人屬嚴重罪行。