案發前小紅書「曬車」　GTR古董車九龍城區逆線危駕　司機被捕

有古董車危險駕駛！昨晚（1日）大約11時，西九龍總區交通部執行及管制組在九龍城區執勤期間，發現一輛日產Skyline GT-R逆線行車，於是在何文田勝利道14號對開將車截停，涉嫌「危險駕駛」罪名將司機拘捕，並拖走車輛作進一步檢查。



涉事日產Skyline GT-R因逆線行車而被截停。（李家傑攝）

現場可見，涉事GT-R車牌由9個數字和英文組成，據了解，車輛屬於已登記的古董車，有人昨日（1日）在小紅書「曬車」，揚言「GT-R 香港集合」，除了上載涉事GT-R照片之外，還上載多輛GT-R相片、出車車龍，以及眾人合照。

有人昨日（1日）在小紅書「曬車」，揚言「GT-R 香港集合」。（小紅書圖片）

警方表示，西九龍總區交通部執行及管制組昨日（1日）晚上約11時在九龍城區巡邏期間，發現一輛私家車懷疑逆線行車，遂在勝利道14號對開截停該輛私家車，經調查後，以涉嫌「危險駕駛」將該名28歲本地姓莫男司機拘捕，並拖走車輛作進一步檢查，莫男已獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。

警方重申，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全，違例者一經定罪，最高刑罰為監禁三年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少六個月，再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。