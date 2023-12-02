李鄭屋邨保安追租聞哭聲　揭5個月大瘦BB獨留惡臭單位　警急尋母

長沙灣李鄭屋邨有單位已拖欠多個月租金，保安今午上門追租時揭發一宗疏忽照顧兒童案件，一名5個月的大男嬰遭獨留在家，警方事後成功聯絡到男嬰的媽媽，但她至晚上7時許仍未現身接回兒子，警方急欲與她會晤。涉事單位位於和平樓15樓，今日（2日）下午4時許，警方接獲保安員報案，指上午已聽到單位內傳出嬰兒哭喊聲，他至下午再登門查看，發現哭喊聲依舊，但屋內無人，擔心嬰兒的情況而報警。救援人員到場後破門入屋發現該名男嬰，他幸無大礙，但體型較瘦弱，遂安排救護車將他送院治理，警方急欲聯男嬰母親，惟至晚上仍未見其蹤影，而單位飼養了貓隻，衞生環境惡劣，傳出惡臭。



涉事單位位於李鄭屋邨和平樓15樓。（陳浩然攝）

據了解，涉事單位的登記戶主為一對姐妹，而妹妹現居粉嶺的院舍，由社署監管，故現時由胞姊帶同5個月大兒子居住。由於單位戶主拖欠多個月租金，保安員曾多次登門尋人追租，但單位大門及鐵閘上鎖，無人應門。

直至今日上午，保安員再次上門尋找女戶主，當時單位大門與鐵閘緊閉及鎖上，屋內曾傳出嬰兒喊聲，但保安員拍門後因無人應門，只好離開。及至下午4時許，保安員再上門，發現單位大門虛掩但鐵閘上鎖，嬰兒喊聲仍持續，他從門縫間探頭查看，發現單位客廳中間放置一張嬰兒床，床上有一個嬰兒，惟沒有其他人在屋內，於是報警求助。

消防及警方到場將鐵閘鎖剪爛，救出該名約5個月大的男嬰，他沒有表面傷勢，但身體瘦弱，遂將他送院接受治療。警方其後與男嬰母親取得聯絡，她承諾會到醫院接回男嬰，惟暫時仍未現身。案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊負責調查。

愛護動物協會人員亦奉召到場檢查貓隻情況，初步證實單位內飼養了一頭雄性英國短毛貓，年齡不詳，但相信不涉及虐待動物，其後已收隊離開，未有帶走貓隻。