珍惜生命｜旺角及天水圍分別有男子上吊　均告不治

旺角及天水圍分別有男子上吊，兩人均告不治。今（3日）晚7時半左右，警方接獲一名男子報案，稱其胞弟在旺角黑布街74至76號一單位上吊，將其解下時，事主已沒有呼吸脈搏，其後由救護車送往廣華醫院搶救後，終告不治。警員正調查事件。



另外，晚上7時06分，警方接獲75歲姓葉男子的家人報案，指發現他在天水圍天秀路15號住所房間以尼龍繩上吊，家人將其解下，惜葉翁被送往天水圍醫院搶救後，終告不治。警方沒有檢獲遺書，但獲悉葉翁有身體病紀錄，死因有待驗屍後確定。



警方指，旺角案件中，男事主49歲姓林。3日晚上7時34分，警方接獲事主家人報案，指發現事主在旺角黑布街74至76號一單位，懷疑以皮帶上吊，其家人將事主解下。救援人員接報到場，將昏迷的事主送往廣華醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

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