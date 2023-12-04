荃灣電單車遭猛撼滑前50米　鐵騎士重創　私家車司機吹波超標5倍

荃灣發生涉及醉駕的嚴重車禍。今（4日）晚約7時48分，一輛私家車沿石圍角路上斜往梨木樹方向行駛。途至近石圍角邨石翠樓對開時，一輛電單車由邨內支路駛出，兩車猛烈相撞。消息稱，姓黃（38歲）鐵騎士拋上車頭再跌於私家車後方，頭部重創浴血，幸仍有呼吸和脈搏，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救；姓何（30歲）私家車司機即場接受酒精呼氣測試後，錄得逾130度讀數，超標近5倍，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

現場可見，意外後涉事私家車擋風玻璃爆裂；而電單車則橫亘於近50米外路面，零件四散一地，大批市民駐足圍觀。



涉事私家車擋風玻璃爆裂。（王譯揚攝）

目擊者沈先生表示，意外一刻傳出巨響，「響禮炮咁大聲呀！」而電單車司機被撞後倒臥於私家車後面，電單車尾箱亦甩脫，遺有私家車後方；惟電單車則仍然滑前，「運行緊，無人控制、運行緊，咪飛咗去嗰度（近50米外）囉」。他又稱，電單車司機被撞後一度發出痛苦呻吟，但他沒有看見私家車司機。

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受車禍影響，現場交通受阻，部份巴士乘客要落步行離開。運輸署表示，因交通意外，石圍角路（來回方向）近石圍角邨石翠樓的全線，現已封閉，交通繁忙；及至晚上10時許，部份行車線解封。