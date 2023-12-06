深水埗冰室爐頭搶火　一名員工手傷

深水埗發生火警。今日（6日）凌晨5時許，欽州街55號地下一間冰室冒煙起火，消防接報到場將火撲熄，相信員工開爐炸食物時，爐頭着火肇禍，一名員工手受傷，須由救護員包紮。



一名員工手部受傷，由救護員包紮。