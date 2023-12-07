紅酒掩飾偷運液態可卡因　港澳兩地警方破國際販毒集團拉3人

警方根據線報及經深入調查後，鎖定有國際販毒集團將「液態可卡因」偽裝成紅酒經外地偷運到香港及澳門，遂聯同澳門司警於周二（5日）進行聯合收網行動。行動中，港澳警方共拘捕3人，分別為兩男一女，共撿獲16支1.5公升（共24公升）液態「可卡因」毒品，市值約880萬元。



行動中，警方發現一個可疑包裹，內裏載有4支裝有懷疑「液態可卡因」的紅酒樽，稍後在荃灣青山公路荃灣段一間酒店內拘捕一名23歲外籍男子。警方相信有人以紅酒樽及包裹作掩飾並進行販毒。

與此同時，澳門司警亦於同日進行收網行動，並在路氹城某間酒店拘捕兩名台灣籍男女，在他們租住的酒店房間內發現8支已經包裝的偽裝紅酒，其後亦在某間托運公司起回4支同類型偽裝紅酒。

案中的3位被捕人士現正被扣留調查。於香港的被捕人稍後將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（8日）於西九龍裁判法院提堂。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

警方將繼續與國際執法機關積極進行情報交流及合作， 適時採取打擊行動，阻止任何形式的販毒活動，追查毒品源頭及流向，以及其餘涉案人士。