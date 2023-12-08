兩姊弟涉監守自盜$200萬「茅台」後網售　警北角拉人起回其中52盒

警方前日（6日）接獲一名公司負責人報案，指懷疑有員工偷取該公司一批總價值約200萬元的中式名酒後失蹤。沙田警區刑事部追查後，昨日（7日）突擊搜查北角區一住宅單位，以涉嫌「盜竊」拘捕一對48歲和33歲的徐姓姊弟，兩人正被扣查。警員起回共值約187萬元的名酒，懷疑與案有關，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



消息稱，被捕兩姊弟均為涉事酒公司的員工，居於北角，但可於公司提供的沙田單位暫住及處理公司擺放的酒。有人疑早前盜走合共58盒的中式「茅台」名酒，並透過社交平台將它們放售；警方接報後在兩人的北角住所展開拘捕行動，起回其中52盒「茅台」。

警方強調，市民在進行網上交易時要小心謹慎，在交易時應留意以下要點：

-在進行網上交易活動時，應先了解對方的可信性及核實對方身分；

-在進行交易時，應盡可能透過有身分認證的網上交易系統進行交易，減低受騙風險；

-買賣雙方可查閱對方的過往交易紀錄、信譽評級和交易評價等，才決定提出買賣；

-透過可信的中介平台進行交易；

-在網上賣貨時，應核實銀行戶口或中介平台的帳戶確實收到貨款，才將貨品寄出；

-網購時應堅持當面交收，並在繳費前清楚檢查貨品；

-如對對方身份有所懷疑，應立即停止交易，否則可能誤墮法網。