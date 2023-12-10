林村寨乪路男子被殺　警拘妻子調查

撰文：凌逸德
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大埔發生謀殺案。昨晚（9日）晚上11時許，一名男子前往林村寨乪路一間村屋尋找叔父，發現無人應門，於是報案，警方和救護員到場證實叔父當場死亡，警員經調查後拘捕死者妻子，年約60歲。

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