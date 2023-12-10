大埔謀殺｜死者被指流連酒吧拈花惹草頻爭執　跌倒後遭被鋪焗斃

大埔寨乪村發生謀殺案，62歲男子在鐵皮屋疑遭被鋪焗死，其姪兒登門找尋始揭發，警方相信死者遇害已多日，拘捕其52歲妻子。據稱，夫婦倆經常吵架，並已分房瞓，吵架內容主要是關於死者經常流連酒吧，拈花惹草。案發時，死者意外跌倒，有人趁機用床架將他壓住，再用被鋪將他焗死。



死者姓鍾62歲，與52歲姓羅妻子均為退休人士。有村民指，死者與妻子經常爭吵，驚動街坊，坊眾也不以為異。吵架內容主要是關於死者經常流連酒吧，被指拈花惹草，夫妻倆已分房睡覺，同時於上月底把13歲兒子送到其契媽家暫住。

據悉，二人數日前再次吵架，不歡而散，之後死者自行返房間修理床架，其間不慎跣到，有人趁機用床架將他壓到，並用被鋪把他焗死。法醫到場檢驗，初步相信死者死了二至四日。

死者與妻兒一家三口住鐵皮屋，上月底兒子已搬出暫住契媽家中。（吳詠瑩攝）

案發於昨晚11時許，25歲男子到寨乪村一村屋尋找六旬叔父，嬸母卻拒絕開門，他感到可疑，於是報案。警方到場證實叔父當場死亡，經調查後拘捕死者妻子。

消息稱，報案的姪兒在外國生活，一直和姓鍾叔父（死者）保持聯絡，惟近期對方失聯，昨晚回港後特意上門找尋，但阿嬸不願意開門，雙方發生爭執。其間姪兒留意到鐵皮屋被抹得非常乾淨，與死者平日習慣不符，覺得有可疑，決定報警，結果警員入屋揭發命案。

死者姪兒（右）在場協助警員調查。（陳永武攝）

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有村民表示，死者有三段婚姻，和第一任妻子育有女兒；其後移居英國，居住10多年，和當地女子結婚，同樣育有一女；回流返港已經20多年，再離婚後認識到現任妻子，據悉來自內地，二人育有一子，現年13歲，一家三口住在一幢兩層高鐵皮屋。

村屋又指，夫婦倆性格暴躁，不時爭吵驚動村民，左鄰右里也習以為常。死者以前從事工程，住所旁邊一幢三層高村屋疑作收租之用。死者有吸煙和飲酒習慣，家中經常遺下啤酒罐，甚為雜亂。死者妻子近日用油漆翻新鐵皮屋外牆，聲稱覺得住所殘舊，豈料家中藏屍。

村民稱死者在村內有一幢三層高村屋。（陳永武攝）

仵工移走遺體。（陳永武攝）