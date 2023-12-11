大埔寨乪村謀殺．直播｜六旬漢疑遭焗斃妻被捕　警現場重組案情

大埔寨乪村上周六（9日）發生謀殺案，62歲男子遭床褥焗斃，其52歲妻子被捕。報案人為死者的姪兒，他前往涉事村屋尋找叔父，但嬸母卻拒絕開門，他感可疑報案求助，揭發這宗命案。警方今日（11日）下午約1時重回寨乪村現場重組案件，《香港01》在現場直播。現場所見，涉事村屋仍然拉起封鎖線，大批探員到場進行案件重組，有探員手持白色硬卡板。下午1時05分，一輛白色七人車接載疑犯及鑑證科人員到場，人員手持攝錄器材紀錄過程。



消息稱，報案的姪兒在外國生活，一直和姓鍾叔父（死者）保持聯絡，惟近期對方失聯，昨晚回港後特意上門找尋，但阿嬸不願意開門，雙方發生爭執。其間姪兒留意到鐵皮屋被抹得非常乾淨，與死者平日習慣不符，覺得有可疑，決定報警，結果警員入屋揭發命案。

警方經調查後稱，上周六（9日）晚11時31分接獲一名男子報案，指他在寨乪村一村屋嘗試探望其62歲男親屬時，該名男親屬的52歲姓羅妻子拒絕開門。人員到場發現該名62歲男子昏迷倒臥屋內，現場被證實死亡。初步調查顯示，該名女子早前懷疑在死者調整床板架期間跌倒時，以床板架和床褥壓向死者。她涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。

大埔警區重案組正調查案件，任何人如目擊案件或有資料提供，可致電3661 3662與調查人員聯絡。

死者姪兒（右）在場協助警員調查。（陳永武攝）

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村民稱死者在村內有一幢三層高村屋。（陳永武攝）

仵工移走遺體。（陳永武攝）