全港交通執法｜青衣50分鐘捉6人　「綠公仔」閃時開始過路遭票控

警方今日（11日）起展開全港大型交通執法行動，以不定時、不同形式執法，包括調派便裝人員票控違例行人而不預先警告，亂過馬路的市民可被罰款2,000元。其中新界南總區交通部等安排軍裝和便衣警員，今午3時起在青衣涌美村對開涌美路與上高灘街交界埋伏及監視，50分鐘內已票控6名涉嫌違例過馬路的市民。有「中招」市民在「綠公仔」閃動時始過路，詫異稱：「一向以為綠燈眨下眨下係可以過㗎嘛！」



警方12月11日下午在青衣涌美村對開進行交通執法，票控違例過馬路的行人，惟仍有人疑「貪方便」，棄用行人天橋和行人過路燈，隨意橫過馬路。（黃學潤攝）

現場消息稱，涌美路與上高灘街交界是市民違例過馬路的「熱門」地點，經常有人棄用就近的行人天橋和行人過路處，直接在天橋下方橫過馬路。記者今午在現場所見，大部分市民都有遵守交通規則，惟亦有人疑「貪方便」亂過馬路。

警方12月11日下午在青衣涌美村對開進行交通執法，票控違例過馬路的行人，現場所見大部分市民則有遵守交通規則，只有小部分人違例過路。（黃學潤攝）

其中一名被票控的楊先生，在開始過馬路時，行人過路燈「綠公仔」已在閃動。他事後表示，自己住在青衣40多年，今次是首次因被指違例過馬路而遭票控，「我由細至大，一向以為綠燈眨下眨下係可以過㗎嘛」，稱是因為見到未完全轉為紅燈才繼續過路，「如果我真正衝（紅燈），衝埋過嚟呢邊啦，你見我停喺中間（安全島）」。

警方12月11日下午在青衣涌美村對開進行交通執法，票控違例過馬路的行人，楊先生（藍衣者）因在「綠公仔」閃動期間才開始過馬路而遭票控。（黃學潤攝）

不過，翻查運輸署網頁，在綠色人像燈號閃動時，行人不可「開始」橫過馬路；但若「綠公仔」閃動時行人已正在橫過馬路，便可以繼續前行，直至安全抵達對面的行人路或路中央的安全島。