尖沙咀名錶世家劫案｜4匪持刀槌掠$3000萬名錶　得手後登車逃去

尖沙咀發生搶劫案。今午（12日）3時10分，警方接報加連威老道25號地下「名錶世家」，遭4名持刀及鐵槌的男子闖入搶劫，匪徒掠去多隻手錶後，登車逃去。警方封鎖現場調查及追緝劫匪，油尖警區重案組人員亦到場跟進，並有探員在店門套取指模。消息稱，4名劫匪均戴口罩，當中兩人疑為南亞裔，餘下兩人相信是本地人，懷疑其中一人假扮客人按鐘，待職員一開門，另外三人隨即闖入，以兩把西瓜刀指嚇職員，並以鐵槌扑爆飾櫃，在兩三分鐘內掠去約30隻、總值約3,000萬元的名錶後，登上一輛銀色私家車，往漆咸道南方向逃去。



現場為尖沙咀加連威老道25號地舖「名錶世家」，警方在場調查。

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」遭多名匪徒持刀槌闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，錶行大門玻璃破裂，警員在店內調查。（左朗星攝）

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在「名錶世家」附近開報檔的李先生受訪時表示，事發時目擊4名男子在錶行內搶劫，過程長約3分鐘，4名匪徒隨後帶同槌仔等「架生」，登上一部接應車逃去。

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」遭多名匪徒持刀槌闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，在附近開報檔的李先生表示，匪徒搶劫過程長約3分鐘。（左朗星攝）

翻查資料，「名錶世家」東主李先生在2020年亦曾遇劫。7月23日晚上7時許，他路經當時在加連威老道47號的店舖對開行人路時，遭4名南亞漢拳打腳踢襲擊，搶去其手上一隻約值140萬元、全球限量50隻的Richard Mille RM61黑白跑道限量版名錶、10萬元鑽石耳環及一條頸鏈。警方其後於一停車場尋回耳環及頸鏈。李翌日接受《香港01》訪問時表示，從附近店舖得知，涉案南亞裔男子在案發當日下午3、4時已在附近徘徊，懷疑是「踩線」尋找目標。