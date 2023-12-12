尖沙咀名錶世家劫案｜東主：4匪掠逾$2000萬錶　最貴一隻逾$400萬

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」今午（12日）遇劫，遭最少4名持刀槌的匪徒闖入，掠去多隻名錶。「名錶世家」東主李先生接受《香港01》電話訪問表示，被掠去6隻Richard Mille、多隻百達翡麗（PP）、愛彼（AP）及其他牌子等名錶，初步總值約2,000萬元；其中最貴一隻手錶為Richard Mille 35-03型號，價值400多萬元。惟李先生補充，實際損失仍有待點算。



尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」遭多名匪徒持刀槌闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，警方接報到場，封鎖現場調查。

李先生表示，事發時店內只有數名員工，沒有客人，當時首先有一名香港人「入嚟問嘢」，惟該港人開門後，隨即有3至4名身穿連身衛衣、戴口罩的匪徒，「跟住個香港人衝入嚟」，港人「即刻跑出去」，蒙面匪徒當中，一人用槌扑爆飾櫃玻璃，兩人用刀指嚇職員。他又稱懷疑最先入店的港人亦為匪徒同黨。警方則表示，匪徒掠去多隻手錶後登車逃去。

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」遭多名匪徒持刀槌闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，錶行大門玻璃破裂，警員在店內調查。（左朗星攝）

案發在下午約3時10分，警方接報尖沙咀加連威老道25號地下錶行「名錶世家」，遭4名持刀及鐵槌的男子闖入搶劫，掠去多隻名錶後登車逃去。消息稱，4名劫匪均戴口罩，當中兩人疑為南亞裔，餘下兩人相信是本地人，懷疑其中一人假扮客人按鐘，待職員一開門，另外三人隨即闖入，以兩把西瓜刀指嚇職員，並以鐵槌扑爆飾櫃，在兩三分鐘內掠去約30隻、總值約3,000萬元的名錶後，登上一輛銀色私家車，往漆咸道南方向逃去。