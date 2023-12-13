名錶世家劫案｜按門鐘入錶行白衣男被捕　警調查與匪徒關係

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」，昨日（12日）下午遭4名持刀錘匪徒闖入行劫，掠去25隻總值約4,000萬元名錶。消息稱，警方拘捕昨午首先按門鐘疑扮顧客進入錶行的白衣男子，正調查白衣男是否劫匪同黨及在案中擔當的「角色」。而「名錶世家」東主李先生昨受訪時，亦懷疑該名白衣男為匪徒同黨。



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案發於昨日下午3時06分10秒，閉路電視片段顯示，一名白衣男子站在店門外等候，約6秒後獲職員開門，他身穿白色上衣、深色長褲和深色波鞋，沒有以物品遮蓋面容，亦不見戴有手套。

約3秒後，白衣男走到飾櫃前與職員對話，4名戴口罩蒙面匪徒趁店門尚未關上衝入，當中3人穿黑色連帽上衣、一人穿藍色連帽上衣。帶頭兩匪各持一個大鐵錘，一走進店內即不由分說扑爆一個飾櫃，其中一人與另一名沒有持任何武器的匪徒合力掠走櫃內手錶；殿後的藍衣匪徒則亮出利刀，指嚇躲到店內角落位置的職員；至於最先入店的白衣男則在4名匪徒衝入時，趁亂抱頭跑出店外。

3名黑衣匪徒搶走飾櫃內的手錶後，轉身跑向店門，當時閉路電視顯示時間為下午3時06分44秒、即各人入店約半分鐘後，惟懷疑店門在關門時已自動上鎖，3人未能開門，遂以鐵錘猛扑玻璃，「被困」約14秒後才成功扑爆玻璃門，聯同本身正在以刀指嚇店員的藍衣匪徒一同逃去；整個搶劫過程約48秒。

賊人分頭行事，指嚇店員及掠走名錶。（網上影片截圖）

「名錶世家」東主李先生昨日接受《香港01》電話訪問表示，被掠去6隻Richard Mille、多隻百達翡麗（PP）、愛彼（AP）及其他牌子等名錶，李先生稱其中最貴一隻手錶為Richard Mille 35-03型號，價值400多萬元。

李先生又指，事發時店內只有數名員工，沒有顧客，一名香港人（白衣男）「入嚟問嘢」。對方開門後，即有3至4名匪徒「跟住衝入嚟」，港人「即刻跑出去」，蒙面匪徒迅速落手爆飾櫃搶劫。李先生懷疑該名最先入店的港人亦為匪徒同黨。

賊人得手後拔足而逃，但一度未能開門。（網上影片截圖）

警方表示，本周二（12日）下午3時10分，接獲尖沙咀加連威老道25號店舖職員報案，指一名約20歲男子懷疑佯裝顧客進入上址，四名年約20至25歲的非華裔男子繼而行近上址櫃枱聲稱打劫，職員及上址其他同事被四人以兩把約30厘米長的刀指嚇，其後四人以鐵錘破壞一個玻璃展櫃，共劫去約25隻手錶，總值約4000萬元。四人逃去登上由另一名人士駕駛的私家車，沿加連威老道往漆咸道南方向逃去。經初步調查，案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。

東主李先生表示，被劫名錶當中最貴一隻為Richard Mille 35-03型號手錶，價值400多萬元。（名錶世家IG圖片）