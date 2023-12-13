尖沙咀名錶世家劫案｜6人涉案3男被捕　警今晚交代案情

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」，昨日（12日）下午遭4名持刀錘匪徒闖入行劫，掠去25隻總值約4,000萬元名錶，匪徒其後登車逃去，警方追緝6名疑犯，包括有份「落手」掠錶的4人、懷疑假扮顧客引職員開門的男子，以及接應車的司機。消息指，警方已分別於昨晚至今日下午拘捕其中3名報稱無業男子，年齡介乎21至24歲，包括負責「踩線」、首先按門鐘疑扮顧客進入錶行的白衣男子。警方將於今晚（13日）7時交代案情，《香港01》屆時會直播。



賊人分頭行事，指嚇店員及掠走名錶。（網上影片截圖）

警方於昨午3時10分接報，指尖沙咀加連威老道25號地下「名錶世家」遭持刀槌匪徒闖入搶劫，疑犯得手後登上接應車，往漆咸道南方向逃去。店方點算後發現共損失25隻總值約4,000萬元的手錶。

有閉路電視片段顯示，事發前一名白衣男子站在店門外等候，約6秒後獲職員開門，他入店走到飾櫃前與職員對話，4名戴口罩蒙面匪徒趁店門尚未關上衝入，分別扑爆飾櫃掠走手錶和以刀指嚇職員，不足一分鐘後得手離開，登上接應車輛遂去。

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「名錶世家」東主李先生昨日接受《香港01》電話訪問表示，被掠去多隻Richard Mille、百達翡麗（PP）、愛彼（AP）及其他牌子等名錶，李先生稱其中最貴一隻手錶為Richard Mille 35-03型號，價值400多萬元。

李先生又指，事發時店內只有數名員工，沒有顧客，一名香港人「入嚟問嘢」。對方開門後，即有3至4名匪徒「跟住衝入嚟」，港人「即刻跑出去」，蒙面匪徒迅速落手爆飾櫃搶劫。李先生懷疑該名最先入店的港人亦為匪徒同黨。

東主李先生表示，被劫名錶當中最貴一隻為Richard Mille 35-03型號手錶，價值400多萬元。（名錶世家IG圖片）