警國安處新通緝5人包括鄭文傑　另拘4人涉資助羅冠聰等人

警務處國家安全處（國安處）於今日（14日）下午5時45分將於灣仔警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華聯同高級警司洪毅出席。李桂華稱，新通緝5名身處海外港人，並凍結5人資產，包括鄭文傑（33歲）、許穎婷（24歲）、邵嵐（24歲）以及創立YouTube頻道「升旗易得道」的蔡明達（46歲）、霍嘉誌（42歲）等，會各懸紅$100萬追緝。另外，昨日（14日）拘捕2男2女，涉資助1萬元至12萬元予羅冠聰、許智峯等被通緝人士，被捕人士包括電梯技工、補習老師及退休人士（29至68歲）。

而早前被通緝的8名人士，警方接獲逾500宗舉報。另外，李桂華稱，暫不便透露涉及周庭的案件，但暫時紀錄上她無犯法，惟誠信破產。



警國安處新通緝5人，包括鄭文傑（33歲）、許穎婷（24歲）、邵嵐（24歲）以及創立YouTube頻道「升旗易得道」的蔡明達（46歲）、霍嘉誌（42歲）等（梁偉權攝）

國安處總警司李桂華表示，繼7月份懸紅8名海外逃亡人士之後，今日（14日）更新新一批通緝名單，通緝5名海外逃亡人士，5人各被懸紅100萬。李桂華指5人，出賣香港及國家及不顧香港人利益，逃到外國後繼續從事一些危害國安全的事情，並批評他們行為「卑劣」。其中霍嘉誌及蔡明達兩男亦涉及早前一宗案件，訛稱可以為犯事青年逃離香港，以騙取他們及其家人數十萬元，李表示他們行為令人髮指。

被通緝者鄭文傑（33歲）：涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指出他由2020年8月起，聯同他人成立政治組織及「避風港」，包括「英國港僑協會」及「香港影子議會」，並多次透過社交媒體平台鼓吹「香港獨立」，並請求外國對香港政府的官員和司法人員進行制裁及採取敵對行為。鄭文傑曾為英國駐香港總領事館職員，2019年8月8日於西九龍高鐵站被內地警方拘留而「被失蹤」，其後中國羅湖分局公安於「微博」上指鄭文傑「多次進行嫖娼行為」，以行政拘留他15日。鄭文傑獲釋後於同年11月20日，聲稱在被拘留期間遭內地警方逼供，脅迫他承認「嫖娼」及「背叛國家」。

許穎婷（24歲）：涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指她於2020年10月起，多次透過不同的平台及形式，請求外國對香港及中國進行制裁、封鎖及採取敵對行為。

邵嵐（24歲）：涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指她於2020年10月起多次透過不同的平台及形式，請求外國對香港及中國的官員及司法人員進行制裁、封鎖及採取敵對行為。

霍嘉誌（42歲）、蔡明達（46歲）：涉嫌煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪。案情指二人在2020年7月至2023年8月，聯同他人在社交平台開設頻道，多次發佈影片。霍呼籲他人加入外國軍隊，及組織軍隊在港鼓吹港獨，意圖迫使香港政權改變；蔡則提倡在外國接受軍事訓練，以武力對抗香港，又呼籲他人制裁及推翻香港現有狀況。另外，兩男亦涉及早前一宗案件，訛稱可以為犯事青年逃離香港，以騙取他們及其家人數十萬元。

▼早前被通緝8名流亡海外人士▼



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

今年7月3日警方國家安全處（國安處）懸紅100萬通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。當時國安處總警司李桂華強調懸紅的做法，並非「做騷」而是執法，懸紅屬於嚴重罪行常見做法；又指希望他們珍惜這個機會，回港自首。李桂華亦承認若通緝人士不回港便無法拘捕，但表示警方工作不會停止。