警一連六日拘30人　涉25宗騙案共呃千萬元　單一損失最多涉$312萬

警方表示，油尖警區一連六日展開代號「世爵」 的反罪惡行動，在全港各區拘捕30人，涉嫌與25宗騙案有關，涉案金額約1,000萬元，當中最高損失金額的一宗案件為312萬元。



涉案人士分別是22名本地男子、5名本地女子、1名非華裔男子及2名外籍女子，年齡介乎於24至64歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名。所有被捕人已獲准保釋候查，下月上旬及中旬向警方報到。據了解，被捕非華裔男子是尼泊爾裔，2名外籍女子則來自印尼，3人持有本港身份證。

調查顯示，被捕人涉嫌與25宗騙案有關，包括網上購物騙案、求職騙案、網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案等，涉案金額約1,000萬元，當中最高損失金額的一宗案件為312萬元，3名受害人本2月透過社交應用程式結識騙徒，根據指示下載指定程式及開立戶口以投資加密貨幣，受害人起初存入小額金錢，成功賺取數倍利潤，受害人於是繼續存款，其後欲取回款項時被拒絕，懷疑受騙，於是報警。

警員本月8日至14日展開拘捕行動，檢獲多部手提電話、多張銀行卡及一批銀行文件。警方呼籲市民切勿租借賣戶口，因為只是借租賣戶口作洗黑錢用途，而非實際操控戶口，同樣可能觸犯洗黑錢罪。香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產，已經干犯洗黑錢罪，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

警方亦提醒市民不要輕易相信一些聲稱是家人、銀行或政府部門的電話，或者一些不尋常的訊息，並且轉帳至不明來歷第三方戶口，或輕易透露個人資料。如有懷疑自己受騙，可以使用警方「防騙視伏器」評估詐騙及網絡安全風險，或致電防騙易熱線18222查詢。